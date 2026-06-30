Смена амплуа на дерзкого провокатора: радиоведущая объяснила радость от массовых оскорблений в Сети

Теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова призналась в необычном отношении к своим недоброжелателям. По словам 51-летней звезды, она не только не боится критики, но и намеренно провоцирует хейтеров на негативные высказывания, получая от этого удовольствие и подпитываясь их энергетикой.

Фото: thebestphotos.ru/21/03/2013/vostok-delo-tonkoe/ by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алла Довлатова

Довлатова рассказала, что особенно ярко хейт проявляется после публикации её фото в купальнике. Одни поклонники восхищаются формой ведущей, другие, напротив, считают, что в её возрасте уже не стоит выставлять себя на всеобщее обозрение. Однако, по её словам, негативные комментарии только развлекают её и придают сил.

"Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой. Например, большой отклик всегда вызывают мои фото в купальнике. Кто-то восторгается, кто-то считает, что в мои 51 я уже не должна выставлять себя на всеобщее обозрение и на пляж ходить, укутавшись с головы до пят", — рассказала ведущая в интервью "Леди.Mail".

Она добавила, что любит подавать женщинам пример, убеждая их, что в любом возрасте можно выглядеть отлично, если за собой следить. В то же время Довлатова отметила, что часто подливает масла в огонь негативных высказываний, что её очень веселит.

Говоря о своей форме, ведущая рассказала, что поддерживать фигуру ей помогают ежедневные тренировки, включая йогу, акваэробику, скандинавскую ходьбу и силовые упражнения. Кроме того, звезда тщательно следит за питанием, стараясь придерживаться интервального голодания, а в основе её рациона преобладают овощи, фрукты, рыба, мясо и морепродукты. Из гарниров ведущая редко позволяет себе киноа, кускус и гречку.

Напомним, в подкасте "Диванный эксперт" звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд вспомнила, как в начале карьеры кастинг-директор сравнила её лицо с пирогом. Актриса призналась, что тогда восприняла это как оскорбление, а не как комплимент.