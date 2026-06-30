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Предельно откровенный текст: Самойлова создала контент, который ударит по мужскому эго

Шоу-бизнес

38-летняя Оксана Самойлова, бывшая жена рэпера Джигана, дебютировала в качестве певицы под псевдонимом Sammy.

Оксана Самойлова
Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оксана Самойлова

Блогерша выпустила свою первую песню "Мамми" и по этому случаю предстала перед публикой в ярком образе Барби. Снимки из новой фотосессии, где она позирует на фоне прачечной в парике, полупрозрачной комбинации, кожаных шортах и меховой накидке, она опубликовала в социальных сетях.

Выход песни, по словам Самойловой, назначен на 3 июля. В треке, как она намекнула, речь пойдёт о бывших возлюбленных. Однако Оксана поспешила уточнить, что не имеет в виду своего экс-супруга Джигана. Она описала композицию как "провокационную" и призналась, что мужчины вряд ли оценят её по достоинству.

"Это больше в поддержку женщин и про нашу girls power. Это то, что каждая девчонка хотела сказать своему бывшему. Это собирательный образ всех наших бывших", — заявила мать четверых детей, добавив: "Мужики возненавидят меня после этого трека, и у меня никогда не будет парня".

Самойлова не уточнила, какие именно строки могут вызвать столь бурную реакцию у мужской аудитории, однако дала понять, что текст будет предельно откровенным. Поклонники уже начали строить догадки о содержании песни, предполагая, что в ней могут быть скрытые намёки на её предыдущие отношения.

Фотосессия в образе Барби также вызвала неоднозначную реакцию в Сети: одни пользователи похвалили блогершу за смелость и яркую подачу, другие сочли образ излишне вызывающим.

Напомним, ранее заслуженный артист России Шаман на пресс-конференции высказался о стереотипах в отношении патриотов. Он заявил, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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