Болезнь не выбирает жертву по достатку: Лерчек поделилась единственным способом победить рак

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка, в интервью Надежде Стрелец рассказала о совете, полученном от своего лечащего врача. Инфлюенсер вспомнила, что прямо спросила у доктора, есть ли какой-нибудь лайфхак для победы над болезнью.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Врач, по словам Чекалиной, дала чёткий и простой ответ. Она подчеркнула, что главное — неукоснительно следовать протоколу лечения, принимать препараты в нужное время и выполнять все рекомендации. Однако самым важным, по мнению медика, оказалось внутреннее состояние пациента.

"Она говорит: "Ну, во-первых, проходить лечение, выполнять все рекомендации врача, в нужное время принимать необходимые препараты. И, разумеется, самое главное — верить в свое исцеление"", — передала рекомендации Лерчек.

Чекалина также использовала интервью, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о слухах, которые ходят вокруг её болезни. Она категорически опровергла обвинения в симуляции, заявив, что диагноз настоящий. Блогерша призналась, что её попытки выглядеть привлекательно и продолжать заниматься спортом во время лечения — это не попытка обмануть публику, а искреннее желание жить полной жизнью, несмотря на болезнь.

Напомним, недавно блогерша Лерчек переехала в новый особняк в элитном посёлке на Новой Риге.