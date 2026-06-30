Анфиса Чехова устала от жизни в Нью-Йорке: почему телеведущая разочаровалась в американской мечте

Телеведущая Анфиса Чехова, которая уже третий месяц находится в Нью-Йорке из-за лечения своей собаки, откровенно рассказала в Instagram*-аккаунте о непростом пребывании в США. По её словам, реальность сильно отличается от глянцевого образа города, который показывают в кино.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Анфисы Чеховой by Инстаграм-аккаунт Анфисы Чеховой Анфиса Чехова

Чехова призналась, что после нескольких месяцев жизни в мегаполисе её иллюзии рассеялись. Вместо восторга она чувствует нарастающую усталость от постоянного языкового барьера и бытовых мелочей, к которым никак не может привыкнуть. Особенно сильно, по её словам, выматывает необходимость всё время говорить на английском.

"Несмотря на всю красоту, чувствую себя очень усталой. Устала разговаривать на английском, он мне уже надоел!" — поделилась телеведущая, отметив, что первое впечатление от города часто бывает обманчивым.

По мнению Чеховой, когда человек приезжает в Нью-Йорк как турист, он полон иллюзий. Однако спустя несколько месяцев начинают проявляться бытовые и культурные особенности, к которым сложно привыкнуть. Она сравнивает свою жизнь в России и в США и приходит к неожиданному выводу.

"Ты к этому оказываешься не готов… Ты привык к своей стране, а здесь всё по-другому, многое раздражает. Думаешь: у нас всё лучше!" — сказала она, подчеркнув, что тоска по дому становится всё более ощутимой.

Сейчас Анфиса находится в Нью-Йорке исключительно ради здоровья своего питомца, но признаётся, что с нетерпением ждёт возвращения в Россию. Она не исключает, что после завершения лечения сразу же отправится домой, чтобы вновь погрузиться в привычную и понятную среду.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный**, переехавший жить в США, заявлял, что у многих эмигрантов есть нереалистичные представления о стране. Он назвал романтичные ожидания о свободе, законах и продуктах "розовыми очками" и отметил, что Москву считает "столицей всего мира" с более качественным сервисом и безопасностью.

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