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Отчаяние и борьба за память: известный музыкант едва не лишился уникальной награды после финала шоу

Шоу-бизнес

Победитель "Фабрики звёзд" Дмитрий Колдун пережил неприятный инцидент сразу после финала музыкального проекта. Артист признался, что его пытались ограбить прямо на одной из концертных площадок, где проходило мероприятие. Злоумышленником оказался сотрудник заведения, который попытался силой отобрать главный приз певца — коллекционную гитару.

Дмитрий Колдун
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Колдуна by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Колдуна
Дмитрий Колдун

По словам Колдуна, он тогда ещё не знал, что инструмент выпущен ограниченным тиражом, но всё равно "вцепился" в него мёртвой хваткой. Музыкант объяснил, что для него гитара была не просто дорогой вещью, а памятью о проекте, который изменил его жизнь. Он не собирался отдавать её ни под каким предлогом.

"Их (таких гитар) всего 10 штук в мире, а сделана она самым опытным мастером компании Fender, которая является лидером по производству инструментов для музыкантов по всему миру. Сейчас эта кастомная гитара стоит просто баснословных денег. Ну и тогда она, в общем-то, стоила нормально. Я вот думаю, что если бы я тогда разжал свою руку, остался бы не только без ценного приза, но ещё и без памяти, которую подарил мне этот проект", — поделился исполнитель в беседе с mk.ru.

Артист отметил, что злоумышленник явно знал ценность инструмента и не собирался отступать. Однако Колдун, несмотря на неожиданность нападения, сумел отстоять гитару. Конфликт закончился тем, что сотрудник покинул место происшествия, а певец сохранил приз, который позже стал для него ещё более значимым.

Hанее певец Шаман (Ярослав Дронов) на пресс-конференции отказался от дуэта с балериной Анастасией Волочковой, заявив, что не понимает цели такого сотрудничества и не хочет "просто хайпануть".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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