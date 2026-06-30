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Деньги решили всё: состояние принца Уильяма оставило в тени капитал короля Карла III

Шоу-бизнес

44-летний принц Уильям официально стал миллиардером, обладая состоянием, которое превышает капитал его отца, короля Карла III. Его активы оцениваются примерно в 1,6 млрд долларов (около 1,2 млрд фунтов стерлингов), сообщает Mirror со ссылкой на налоговые отчёты.

принц Уильям
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

Такой уровень благосостояния связан в первую очередь с унаследованными герцогствами Корнуолл и Ланкастер, которые приносят принцу значительный личный доход. После того как Карл III стал королём в 2022 году, герцогство Корнуолл перешло к Уильяму как к принцу Уэльскому.

Согласно последним налоговым данным, в 2025–2026 годах Уильям получил частный доход около 28,5 млн долларов и выплатил более 26 млн долларов налогов. Для сравнения, состояние Карла III оценивается примерно в 850 млн долларов (около 640 млн фунтов стерлингов), что почти вдвое меньше капитала наследника престола.

Принц Уэльский также унаследовал герцогство Ланкастер после смерти королевы Елизаветы II, что значительно увеличило его финансовые активы. При этом он остаётся в первом ряду наследования британского престола и продолжает активно выполнять королевские обязанности, включая благотворительные проекты и официальные мероприятия.

Ранее супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, которая с января 2025 года находится в ремиссии после лечения онкологии, всего за 24 часа покорила три высочайшие вершины Великобритании: Бен-Невис в Шотландии, Скафелл-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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