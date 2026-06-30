Публичное фиаско балерины: певец Шаман отказал Анастасии Волочковой в сомнительном дуэте

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, на пресс-конференции отказался от совместного трека с балериной Анастасией Волочковой. Предложение артистки о дуэте, по мнению певца, не имеет ни художественной, ни смысловой ценности.
Исполнитель признался, что ему интересно сотрудничать с другими музыкантами, но только в том случае, если у проекта есть ясная цель и задачи. В противном случае, считает он, совместная работа превращается в бессмысленный хайп, который не приносит пользы никому из участников.
"Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный", — цитирует Дронова РИА Новости.
По словам Шамана, каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Он подчеркнул, что не видит смысла смешивать вокал и балет в формате песенного дуэта, поскольку это приведёт лишь к творческому хаосу.
Ранее исполнитель хита "Я русский" комментировал сообщения о своих гонорарах, назвав их "преувеличенными и раздутыми".
Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.