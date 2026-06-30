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Публичное фиаско балерины: певец Шаман отказал Анастасии Волочковой в сомнительном дуэте

Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, на пресс-конференции отказался от совместного трека с балериной Анастасией Волочковой. Предложение артистки о дуэте, по мнению певца, не имеет ни художественной, ни смысловой ценности.

Шаман на VK-Фест
Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман на VK-Фест

Исполнитель признался, что ему интересно сотрудничать с другими музыкантами, но только в том случае, если у проекта есть ясная цель и задачи. В противном случае, считает он, совместная работа превращается в бессмысленный хайп, который не приносит пользы никому из участников.

"Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный", — цитирует Дронова РИА Новости.

По словам Шамана, каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Он подчеркнул, что не видит смысла смешивать вокал и балет в формате песенного дуэта, поскольку это приведёт лишь к творческому хаосу.

Ранее исполнитель хита "Я русский" комментировал сообщения о своих гонорарах, назвав их "преувеличенными и раздутыми".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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