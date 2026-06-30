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Дом стал меньше, а счёт вырос: американские налоги ударили по кошельку Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес

Российскому певцу Филиппу Киркорову предстоит заплатить в американский бюджет почти 80 тысяч долларов за принадлежащий ему особняк в Майами-Бич. В прошлом году в доме произошли изменения, в результате которых площадь некоторых построек уменьшилась, что, тем не менее, не повлияло на рост налоговых отчислений.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

Согласно данным Telegram-канала Baza, в 2024 году артист заплатил в казну США около 74,5 тысяч долларов налогов, а в 2025-м сумма выросла почти до 77 тысяч. Владение недвижимостью за границей, как выяснилось, требует от Киркорова всё более серьёзных финансовых вливаний.

Отмечается, что в прошлом году площадь первого этажа основного дома сократилась почти на 12 квадратных метров, а зона SPA уменьшилась с 7,5 до 2,8 квадратных метров. Причины этих изменений не уточняются, однако они не помешали налоговой службе США увеличить сумму ежегодного сбора.

За границей у Киркорова есть жилье в Латвии, Болгарии и США. Так, в Майами певцу принадлежит вилла площадью 775 квадратных метров. На её территории есть семь спален, бассейн и вид на поле для гольфа. Артист приобрел её за 4,2 миллиона долларов, а в 2024 году попытался продать за 8 миллионов, однако покупателя так и не удалось найти.

Ранее стало известно, что именно Лера Кудрявцева стала связующим звеном в примирении Филиппа Киркорова и Прохора Шаляпина, конфликт которых длился 18 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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