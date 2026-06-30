Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Якутск занял 11-е место в федеральном рейтинге городов по объему ввода жилья на душу населения
Конец американской щедрости: НАТО пересчитывает помощь Киеву из-за позиции Вашингтона
Сургут: власти выделили более 90 миллионов рублей на строительство магистрального водовода
Кредитный капкан захлопнулся: миллионы граждан лишились надежды на доступные займы до конца года
Хватит быть просто матерью: Анджелина Джоли разоткровенничалась о переменах в личной жизни
Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов
Ваши данные украли за минуту: как заставить МФО аннулировать фиктивный долг
Ночное небо над Подмосковьем вспыхнуло:падение обломков на частный дом стоило жизни младенцу
Зелёные оккупанты на участке: эти красивые деревья уничтожат фундамент и высушат почву дотла

Личные амбиции оказались важнее семьи: Меган Маркл перечеркнула визит Гарри в Великобританию

Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по данным RadarOnline, намерена отказаться от участия в предстоящем британском визите принца Гарри. Источники утверждают, что супруга британского принца сейчас куда больше заинтересована в развитии собственного лайфстайл-бренда, чем в том, чтобы вновь оказаться под прицелом критики британских таблоидов.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

По информации издания, у Меган нет ни малейшего желания возвращаться в атмосферу, где она чувствует себя объектом жёсткой критики и враждебности. Она предпочитает сосредоточиться на коммерческих проектах, которые приносят ей удовлетворение и независимость, а не на том, чтобы вновь переживать давление со стороны прессы.

"У неё нет никакого желания возвращаться в атмосферу, где она ощущает себя объектом жёсткой критики. Меган скорее с головой уйдёт в развитие своего бренда, чем столкнётся с тем, что воспринимает как волну враждебности в Великобритании", — пояснил источник, близкий к паре.

При этом для принца Гарри эта поездка имеет особое значение. Он надеялся, что их двое детей — 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет — смогут впервые за четыре года навестить 77-летнего короля Карла III, а также побывать в поместье Элторп — родовом имении семьи Спенсер, где похоронена его мать, принцесса Диана. Однако планы, судя по всему, придётся пересматривать.

Сама Меган пока никак не комментирует эту информацию. Однако её нежелание возвращаться в Великобританию уже вызвало новую волну обсуждений в британской прессе. Одни считают это решение логичным, другие — очередным шагом к окончательному разрыву с королевской семьёй.

Напомним, в июле Меган Маркл планировала первую за четыре года поездку в Великобританию. Как сообщалось ранее, истинная цель визита герцогини Сассекской была далека от примирения с родственниками мужа и связана скорее с коммерческими интересами. Инсайдеры тогда утверждали, что Меган намерена использовать публичное появление рядом с Виндзорами для укрепления своего бизнеса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Такого отпора Киев еще не получал: запрос о помощи вызвал шквал жесткой критики в западном поле
Мир. Новости мира
Такого отпора Киев еще не получал: запрос о помощи вызвал шквал жесткой критики в западном поле
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Авто
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Ближний Восток
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Популярное
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива

Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.

Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Личные амбиции оказались важнее семьи: Меган Маркл перечеркнула визит Гарри в Великобританию
Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов
Ваши данные украли за минуту: как заставить МФО аннулировать фиктивный долг
Ночное небо над Подмосковьем вспыхнуло:падение обломков на частный дом стоило жизни младенцу
Зелёные оккупанты на участке: эти красивые деревья уничтожат фундамент и высушат почву дотла
Дорога в отпуск станет кошмаром: забытые мелочи приведут к многочасовому простою в пути
Польское гостеприимство закончилось: поведение соседей довело соцсети до точки кипения
Зимний урожай без потерь: 3 главных секрета заморозки ягод, чтобы не вышли кашей
Странный выбор гиганта: почему охота на крупную рыбу обрекла бы кита на голодную смерть
Не неделя, а все лето: большую часть Тобольска оставят без горячей воды на 62 дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.