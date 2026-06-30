Личные амбиции оказались важнее семьи: Меган Маркл перечеркнула визит Гарри в Великобританию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по данным RadarOnline, намерена отказаться от участия в предстоящем британском визите принца Гарри. Источники утверждают, что супруга британского принца сейчас куда больше заинтересована в развитии собственного лайфстайл-бренда, чем в том, чтобы вновь оказаться под прицелом критики британских таблоидов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

По информации издания, у Меган нет ни малейшего желания возвращаться в атмосферу, где она чувствует себя объектом жёсткой критики и враждебности. Она предпочитает сосредоточиться на коммерческих проектах, которые приносят ей удовлетворение и независимость, а не на том, чтобы вновь переживать давление со стороны прессы.

"У неё нет никакого желания возвращаться в атмосферу, где она ощущает себя объектом жёсткой критики. Меган скорее с головой уйдёт в развитие своего бренда, чем столкнётся с тем, что воспринимает как волну враждебности в Великобритании", — пояснил источник, близкий к паре.

При этом для принца Гарри эта поездка имеет особое значение. Он надеялся, что их двое детей — 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет — смогут впервые за четыре года навестить 77-летнего короля Карла III, а также побывать в поместье Элторп — родовом имении семьи Спенсер, где похоронена его мать, принцесса Диана. Однако планы, судя по всему, придётся пересматривать.

Сама Меган пока никак не комментирует эту информацию. Однако её нежелание возвращаться в Великобританию уже вызвало новую волну обсуждений в британской прессе. Одни считают это решение логичным, другие — очередным шагом к окончательному разрыву с королевской семьёй.

Напомним, в июле Меган Маркл планировала первую за четыре года поездку в Великобританию. Как сообщалось ранее, истинная цель визита герцогини Сассекской была далека от примирения с родственниками мужа и связана скорее с коммерческими интересами. Инсайдеры тогда утверждали, что Меган намерена использовать публичное появление рядом с Виндзорами для укрепления своего бизнеса.