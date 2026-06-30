Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Минтай в горчичном плену: как сделать из бюджетной рыбы эксклюзивный шедевр за 20 мин
Доходы растут, а кошельки пустеют: обеспеченные россияне массово перешли на срочные заимствования
Дневник становится приговором: резкий обвал школьных отметок предсказал судимость в будущем
Терпение властей окончательно лопнуло: регистрационный знак авто теперь решит судьбу бака
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Бессмысленные ограничения парализовали логистику: строители Севера потребовали экстренной отмены норм
Семейная тайна вышла наружу: Мадонна призналась, кто на самом деле влюбил в себя её мужа
Манка против муравьев: рецепт приманки, которая работает на все 100% за 48 часов

Искренность выше любых формальностей: Шаман раскрыл причины развода в Год семьи

Шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) на пресс-конференции объяснил, почему решил развестись с предыдущей супругой именно в Год семьи. Артист заявил, что не стал дожидаться окончания 2024 года и идти на сделку с совестью ради сохранения внешнего благополучия.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

По словам Дронова, он тоже живой человек, а "сердцу не прикажешь". Поэтому он принял решение не терпеть и не откладывать развод в угоду общественному мнению или календарным поводам. Певец подчеркнул, что его позиция не противоречит патриотическим ценностям.

"Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью. Терпеть. И самое главное — в угоду кому?" — цитирует артиста Telegram-канал "Кровавая барыня".

Шаман предположил, что если бы он повременил с разводом, то выглядел бы "бездушным патриотом", который лишь "отрабатывает повестку". По его мнению, настоящая искренность важнее формального соответствия каким-либо рамкам.

Дронов также напомнил, что его отношения с общественницей Екатериной Мизулиной начались в декабре 2024 года и привели к свадьбе. Таким образом, ему удалось создать новую семью в тот же Год семьи, что, по его логике, полностью оправдывает произошедшие перемены в личной жизни.

Ранее Шаман прокомментировал сообщения о своих гонорарах, назвав их "преувеличенными и раздутыми".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Мир. Новости мира
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Авто
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Популярное
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень

Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.

Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Один куст — десятки пышных шапок: летняя подкормка поможет гортензии цвести ярче и дольше
Один куст — десятки пышных шапок: летняя подкормка поможет гортензии цвести ярче и дольше
Последние материалы
Минтай в горчичном плену: как сделать из бюджетной рыбы эксклюзивный шедевр за 20 мин
Искренность выше любых формальностей: Шаман раскрыл причины развода в Год семьи
Доходы растут, а кошельки пустеют: обеспеченные россияне массово перешли на срочные заимствования
Дневник становится приговором: резкий обвал школьных отметок предсказал судимость в будущем
Терпение властей окончательно лопнуло: регистрационный знак авто теперь решит судьбу бака
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Бессмысленные ограничения парализовали логистику: строители Севера потребовали экстренной отмены норм
Семейная тайна вышла наружу: Мадонна призналась, кто на самом деле влюбил в себя её мужа
Манка против муравьев: рецепт приманки, которая работает на все 100% за 48 часов
Масштабные ограничения на сибирских дорогах: поставщики заблокировали поставки горючего в регион
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.