Искренность выше любых формальностей: Шаман раскрыл причины развода в Год семьи

Певец Шаман (Ярослав Дронов) на пресс-конференции объяснил, почему решил развестись с предыдущей супругой именно в Год семьи. Артист заявил, что не стал дожидаться окончания 2024 года и идти на сделку с совестью ради сохранения внешнего благополучия.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

По словам Дронова, он тоже живой человек, а "сердцу не прикажешь". Поэтому он принял решение не терпеть и не откладывать развод в угоду общественному мнению или календарным поводам. Певец подчеркнул, что его позиция не противоречит патриотическим ценностям.

"Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью. Терпеть. И самое главное — в угоду кому?" — цитирует артиста Telegram-канал "Кровавая барыня".

Шаман предположил, что если бы он повременил с разводом, то выглядел бы "бездушным патриотом", который лишь "отрабатывает повестку". По его мнению, настоящая искренность важнее формального соответствия каким-либо рамкам.

Дронов также напомнил, что его отношения с общественницей Екатериной Мизулиной начались в декабре 2024 года и привели к свадьбе. Таким образом, ему удалось создать новую семью в тот же Год семьи, что, по его логике, полностью оправдывает произошедшие перемены в личной жизни.

Ранее Шаман прокомментировал сообщения о своих гонорарах, назвав их "преувеличенными и раздутыми".