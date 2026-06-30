Семейная тайна вышла наружу: Мадонна призналась, кто на самом деле влюбил в себя её мужа

67-летняя поп-королева Мадонна в эфире британского "Шоу Грэма Нортона" сделала неожиданное признание. Она рассказала, что в годы брака ревновала своего супруга к австралийской певице Кайли Миноуг.

Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мадонна

По словам Мадонны, тогда ей казалось, что соперница — воплощение нежности и красоты, до которой она сама никогда не дотянется. Этот комплекс преследовал её настолько, что она воспринимала мужа как потенциального поклонника Миноуг.

"На самом деле я немного завидовала, потому что она была такой милой. Думаю, мой бывший муж в то время был влюблён в неё. А я думала: "Я никогда не буду такой красивой, как Кайли"", — заявила артистка.

Мадонна не уточнила, о ком именно из двух бывших мужей идёт речь — об актёре Шоне Пенне или режиссёре Гае Ричи. Однако британские таблоиды и зрители быстро пришли к выводу, что это был именно Ричи, поскольку в 2000 году, уже будучи замужем за ним, Мадонна появилась на церемонии MTV Europe Music Awards в футболке с именем Кайли Миноуг.

Похоже, та давняя история до сих пор не даёт певице покоя. Впрочем, на вопрос ведущего, как сейчас складываются её отношения с Миноуг, Мадонна ответила, что они давно помирились и относятся друг к другу с уважением.

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