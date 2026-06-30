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Шоу-бизнес лишился последних джентльменов: Кудрявцева сравнила Шаляпина с другими певцами

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась впечатлениями от близкого знакомства с певцом Прохором Шаляпиным. Она призналась, что общение с артистом оказалось для неё приятным и разрушило некоторые стереотипы.

Лера Кудрявцева
Фото: тг-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public domain
Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, она давно хотела познакомиться с Шаляпиным поближе, и когда это случилось, была приятно удивлена. Телеведущая отметила его воспитанность и галантность, которые, по её мнению, редко встречаются среди коллег по шоу-бизнесу.

"Я очень рада, что мы вот так вот близко сейчас познакомились, пообщались, поржали. Понятно, что Прохор никакой не альфонс. <…> Есть вот какие-то вещи мелкие, которые я давно замечаю. Во‑первых, Прохор платит за тебя и предлагает это сделать — например, там обед, завтрак, ужин, не знаю. И, что самое важное, предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов это не предложит тебе в нашем шоу-бизнесе", — поделилась знаменитость, сидя в машине и записывая видео для поклонников.

Кудрявцева подчеркнула, что такие простые жесты внимания вызывают у неё уважение. Она считает, что в российском шоу-бизнесе подобное поведение — скорее исключение, чем правило, и Шаляпин приятно выделяется на фоне других артистов.

Напомним, ранее именно Лера Кудрявцева стала связующим звеном в примирении Прохора Шаляпина и Филиппа Киркорова, конфликт которых длился 18 лет. Встреча произошла на Кипре, где Кудрявцева и Шаляпин вели мероприятие.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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