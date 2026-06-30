Неожиданное признание принца Уильяма: привычки Елизаветы II навсегда изменили жизнь внука в Лондоне

Принц Уэльский Уильям в видеообращении, записанном для цифрового мемориала в честь королевы Елизаветы II, поделился тёплыми воспоминаниями о бабушке. Он признался, что именно она привила ему любовь к традиционному чаепитию, о которой он раньше и не подозревал.

Фото: flickr.com by Пол Таунли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Принц Уильям

По словам принца, в Виндзорском замке королева чувствовала себя "абсолютно непринуждённо" — в окружении семьи, любимых собак и лошадей. Особенно запомнились Уильяму прогулки по Большому Виндзорскому парку, где Елизавета II даже в преклонном возрасте продолжала кататься верхом. Ритуал был неизменным: монархиня ежедневно устраивала чаепитие примерно в 17:00, подавая два вида сэндвичей, небольшие пирожные и чай "Эрл Грей".

"Она подарила мне любовь к чаепитию, о которой я и не подозревал, что она мне нужна. Я помню много тихих послеобеденных часов, проведённых за чаем с ней и моим дедушкой в замке, за разговорами и историями, и тем, как я видел, что она чувствует себя здесь абсолютно непринуждённо — в окружении семьи и любимых собак и лошадей", — цитирует принца Daily Mail.

Он также поделился, что наблюдение за тем, как бабушка катается верхом в Большом парке даже в преклонные годы, показывало ту сторону "бабули", которую мир нечасто видел — расслабленную и по-настоящему счастливую. Эти моменты, по словам Уильяма, он навсегда сохранит в своём сердце.

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