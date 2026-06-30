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Лерчек переехала в особняк на Новой Риге: сколько стоит дом с пятью спальнями и тренажёрным залом

Шоу-бизнес

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вместе с женихом Луисом Сквиччиарини переехала в новый дом. По данным Telegram-канала Super, ссылающегося на собственный источник, семья обосновалась в элитном посёлке на Новой Риге — одном из самых престижных направлений Подмосковья.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

В распоряжении блогерши оказался просторный особняк площадью 659 квадратных метров на участке в 23 сотки. В доме, как рассказывается в публикации канала, есть всё для комфортной жизни: пять спален, каждая с собственным санузлом и гардеробной, просторная гостиная с панорамными окнами и камином, бильярдная, всесезонная терраса и тренажёрный зал.

На территории также предусмотрены гараж, просторная парковка и детская площадка. До этого, по данным Super, дом выставляли на продажу за 180 миллионов рублей, однако впоследствии объявление было снято. Купила ли Лерчек особняк или снимает его — остаётся неизвестным.

Перед переездом блогерша с родными жила в большом доме у подруги, которая не брала плату за аренду. Сейчас же ситуация изменилась: семья перебралась в собственное (или арендованное) жильё с дизайнерским ремонтом и всей необходимой инфраструктурой для жизни с детьми.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили, который сам победил рак, неоднократно критиковал Лерчек. Он указывал на странности в её поведении: слишком активный образ жизни при четвёртой стадии, посещение спортзалов и светских мероприятий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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