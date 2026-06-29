Сцена осталась в прошлом: окружение Примадонны выдало горькую правду о её нынешнем состоянии

Коллеги народной артистки СССР Аллы Пугачёвой раскрыли, почему Примадонна не выходит на сцену уже больше года. По словам инсайдеров, несколько лет назад после сольного юбилейного концерта звезда официально отказалась от корпоративов, однако продолжала выступать на частных мероприятиях, в том числе за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Сейчас ситуация изменилась кардинально. Близкие к певице источники утверждают, что с прошлого года Пугачёва не поёт даже на частных закрытых вечеринках. Причиной называют возраст и колоссальную нагрузку, которую требует живое выступление от 77-летней артистки.

"Уже с прошлого года Пугачёва не выступает и на частных мероприятиях. Нигде, ничего об этом не слышно. С чем это связано? Наверное, с возрастом — не у каждого есть голос и силы в 77 лет, живое выступление это огромная нагрузка, отдача энергии", — рассказали инсайдеры изданию kp.ru.

Собеседники добавили, что некоторые пожилые артистки продолжают выходить на большую сцену, используя фонограмму. Однако Пугачёва, по их словам, на такое не пойдёт: на частном мероприятии качество выступления под "плюс" будет слишком легко поставить под сомнение. Артистка не хочет рисковать репутацией и предпочитает не петь вовсе, чем делать это нечестно перед зрителем.

Сама Алла Борисовна пока никак не комментирует эту информацию. Но её окружение уверено, что она приняла осознанное решение, исходя из собственного здоровья и профессиональных стандартов. Для неё, как для Примадонны, принципиально важно, чтобы каждое выступление было достойным её статуса.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачёва якобы перенесла две операции на сердце и отказалась от выступлений в Таиланде за 2 млн долларов и частного мероприятия за 500 тыс. долларов. Однако представитель певицы Елена Чупракова заявила: "У меня такой информации нет. Я не в курсе", опровергнув тем самым слухи об операциях и завершении карьеры.