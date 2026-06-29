Обещания создать семью сменились гнусной местью: падчерица Урганта прервала молчание после буллинга

25-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе в Telegram-канале откровенно высказалась о бывшем возлюбленном — рэпере 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев). Девушка рассказала о серьёзности их отношений и о том, как музыкант вёл себя после разрыва.

Фото: instagram by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант и Эрика Кикнадзе

По словам Эрики, рэпер хотел ребёнка, познакомил её с родителями и готов был строить семью. Однако после расставания, уверяет Кикнадзе, Сергей начал распространять о ней слухи в московских тусовках и травить в социальных сетях. Девушка не стала сдерживать эмоций и обратилась к бывшему прямо через публичный пост.

"Ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? А ещё в твиттере буллишь. Если я такая "талая" и "никому не нужная", тебе должно быть [нецензурная лексика] на меня? А ты всё ходишь и рассказываешь разные версии разным людям, какая я. Делом займись, хотя бы напиши один трек сам", — написала Эрика, не скрывая своего возмущения.

Девушка подчеркнула, что не понимает, зачем взрослому мужчине тратить силы на очернение бывшей девушки, если он уже сам принял решение расстаться. По её словам, такая позиция говорит о незрелости и неспособности двигаться дальше. Куталия призвала Сергея сосредоточиться на творчестве, а не на сплетнях.

Напомним, на минувших выходных Иван Ургант стал ведущим на закрытой свадьбе в элитном комплексе "Ак Барс Гольф Резорт" на берегу Волги в Казани. За пятичасовую работу организаторы заплатили шоумену 100 тысяч долларов (около 7,5 млн рублей)