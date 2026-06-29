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Сон в обнимку с медведем: певец Шаман высмеял ожидания общества от его доходов

Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как исполнитель Шаман, на пресс-конференции опроверг слухи о своих гонорарах, назвав их преувеличенными и раздутыми. Информацию о завышенных суммах за выступления музыкант назвал не соответствующей действительности.

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

По словам певца, его заработок не превышает доходы других артистов аналогичного уровня. Дронов недоумевает, почему патриотическая позиция должна автоматически означать низкие заработки или аскетичный образ жизни.

"Что касается гонораров, то они, конечно, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше других артистов такого же уровня", — заявил певец в рамках пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Также Дронов выразил недоумение насчёт того, что если артист имеет патриотические взгляды и открыто говорит о своей позиции, то он не может зарабатывать достойные деньги честным трудом. Его возмутил стереотип, касающийся образа патриота, который, по его мнению, диктуется некоторыми пользователями в медиа.

"Простите, если ты — патриот, то ты почему-то должен последний хлеб без соли доедать и быть бессребреником, вести монашеский образ жизни, ходить в ватнике, жить на окраине леса, спать в обнимку с медведем и помалкивать в тряпочку?", — цитирует Шамана РИА Новости.

При этом певец подчеркнул, что высокий уровень жизни и благосостояние других артистов, которые не выражают свою позицию, ни у кого не вызывает вопросов. По его мнению, патриот может достойно жить, много зарабатывать и при этом совершать добрые дела, оставаясь сердцем с Россией.

Напомним, ранее журналист и медиаменеджер Михаил Шахназаров в проекте Metametrica заявлял о возвращении уехавших артистов. Тогда он также предположил, что многие звезды, покинувшие страну, оказались никому не нужны за рубежом, а их возвращение будет непростым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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