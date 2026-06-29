Чужие края пахнут иначе: горькое признание уехавшей артистки обернулось приступом ностальгии

Телеведущая Татьяна Лазарева*, которая сейчас живёт в Испании, призналась, что её раздражает отсутствие привычных запахов, знакомых по средней полосе России. В интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь"** она пожаловалась на то, что испанская природа не дарит ей тех ароматов, к которым она привыкла с детства.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

По словам Лазаревой, эта особенность местного климата и флоры стала для неё одним из самых сильных раздражителей в эмиграции. Особенно не хватает цветущих жасмина, липы и душистых трав, которые так характерны для российских садов и парков. Она отметила, что ностальгия по запахам иногда оказывается даже более острой, чем тоска по людям или местам.

"Нет тех запахов, к которым я привыкла в средней русской полосе. Всех этих жасминов, лип, травы какой-то", — сказала телезвезда, добавив, что это её "дико бесит".

При этом Лазарева заметила, что знакомые ароматы появляются, когда она выезжает в другие европейские страны. Например, во время поездки в Берлин она неожиданно почувствовала запах цветущих лип — и это вызвало у неё смешанные чувства радости и тоски.

Ранее Лазарева рассказывала, что проснулась в слезах из-за череды бытовых неурядиц. Причиной стало внезапное отключение электричества из-за того, что полгода назад с её счёта не смогли списать деньги за услуги.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** руководитель Алексей Венедиктов внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов