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Никаких БАДов и диет: как 89-летний ведущий "В мире животных" остаётся бодрым

Шоу-бизнес

89-летний телеведущий, доктор биологических наук и профессор МГУ Николай Дроздов раскрыл секрет своей бодрости. Он рассказал, как ему удаётся сохранять энергию и ясность ума в столь почтенном возрасте.

Николай Дроздов
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Николай Дроздов

По словам учёного, основа его активного долголетия — строгое соблюдение природных ритмов. Каждый день он встаёт в пять часов утра и подчиняет свой график движению солнца. Такой подход, по его мнению, помогает организму работать слаженно и без сбоев.

"Я же биолог и знаю, что ложиться спать надо с закатом солнца, а вставать с восходом. Это закон природы. Я птица ранняя", — заявил Дроздов в интервью mk.ru.

Телеведущий также отметил, что утро у него начинается с зарядки, а затем он готовится к лекциям в МГУ. Даже в свои 89 лет он продолжает преподавать и передавать знания студентам, что требует концентрации и сил. Однако благодаря режиму он чувствует себя вполне уверенно и не планирует сбавлять темп.

Дроздов подчеркнул, что его секрет не в специальных диетах или добавках, а в простом следовании биологическим часам, которые заложены природой. Он советует всем, кто хочет сохранить здоровье, обратить внимание на режим сна и бодрствования, а не на модные методики.

Напомним, телеведущая Аврора (Ирина Юдина) ранее тоже делилась секретами сохранения молодости без инъекций. По её словам, главное — не дорогие уколы, а регулярные ритуалы: зарядка и контрастный душ, без которого она уже два года не представляет утро

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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