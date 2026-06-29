Смеяться до слёз или удивляться: Лазарева* нашла новый способ развлечения за счёт Собчак

Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь"** пошутила, что следит за деятельностью журналистки Ксении Собчак.
По словам Лазаревой, она просто наблюдает за Собчак, и сравнила это с бесконечными природными процессами.
"Я просто наблюдаю [за Собчак]. Есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течет вода, горит огонь и как живет Ксения Анатольевна Собчак", — поиронизировала ведущая.
Ранее Лазарева рассказывала о слезах из-за отключения электричества, а также о том, что ей не звонят и не пишут дети и внуки, а её розы уничтожили гусеницы.
* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** руководитель Алексей Венедиктов внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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