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Смеяться до слёз или удивляться: Лазарева* нашла новый способ развлечения за счёт Собчак

Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь"** пошутила, что следит за деятельностью журналистки Ксении Собчак.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

По словам Лазаревой, она просто наблюдает за Собчак, и сравнила это с бесконечными природными процессами.

"Я просто наблюдаю [за Собчак]. Есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течет вода, горит огонь и как живет Ксения Анатольевна Собчак", — поиронизировала ведущая.

Ранее Лазарева рассказывала о слезах из-за отключения электричества, а также о том, что ей не звонят и не пишут дети и внуки, а её розы уничтожили гусеницы.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** руководитель Алексей Венедиктов внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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