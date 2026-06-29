Больше не вернётся на сцену: слухи о здоровье Аллы Пугачёвой привели к резкому заявлению

Представитель певицы Аллы Пугачёвой Елена Чупракова опровергла сообщения о перенесённых артисткой операциях на сердце и завершении творческой карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что Примадонна якобы перенесла два хирургических вмешательства и отказалась от всех выступлений из-за проблем со здоровьем.

Согласно данным Mash, 76-летняя певица около полугода назад была госпитализирована в одну из европейских клиник. Якобы после операций у неё появились одышка и боли в груди, а любые нагрузки стали противопоказаны. Сообщалось также, что Пугачёва отклонила несколько крупных предложений, включая концерт в Таиланде за 2 миллиона долларов.

"У меня такой информации нет. Я не в курсе", — заявила Чупракова в беседе с РИА Новости.

Напомним, недавно бывший участник "Фабрики звёзд" Михаил Гребенщиков в подкасте "За деньги" высказывался о возвращении Пугачёвой в Россию, заявив, что ей будет трудно из-за противоречивых высказываний в адрес страны. Он также отметил её уникальный статус в шоу-бизнесе, добавив, что сегодня нет артистов такого уровня.