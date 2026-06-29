Мечты разбились о суровую реальность: Ольга Орлова назвала причину отказа от третьего ребёнка

Певица Ольга Орлова призналась, что была бы не против завести ещё одного ребёнка. Однако сейчас, по её словам, главным препятствием стал возраст. В личном блоге, отвечая на вопросы подписчиков, артистка заявила, что если бы была помоложе, то не упустила бы такую возможность.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Ольги Орловой by Личный Инстаграм-аккаунт Ольги Орловой Ольга Орлова, телеведущая, певица

Вопрос о пополнении семьи возник не случайно: у Орловой уже двое детей. При этом певица не скрывает, что материнство приносит ей огромную радость, и она с удовольствием растила бы ещё одного ребёнка, если бы не возрастные ограничения.

"Была бы помоложе, точно была бы многодетной матерью", — отметила Орлова в своём микроблоге, отвечая на вопрос поклонницы о планах на третьего ребёнка.

Певица не уточнила, рассматривает ли она альтернативные способы материнства, но её ответ прозвучал как сожаление об упущенных возможностях. Фанаты, впрочем, восприняли это заявление с пониманием, отметив, что артистка всё ещё может изменить своё решение.

Напомним, недавно Ольга Орлова тяжело переживала смерть своей четырёхлетней кошки Сони. Чтобы поддержать подругу, Ксения Бородина вместе с мужем приехала к ней домой и без предупреждения подарила маленького котёнка.