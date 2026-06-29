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Здоровье больше не позволяет: состояние Аллы Пугачёвой заставило её навсегда покинуть сцену

Шоу-бизнес

77-летняя Алла Пугачёва завершила свою творческую карьеру. Причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем: артистка перенесла две операции на сердце, после которых врачи настоятельно рекомендовали ей отказаться от нагрузок и сосредоточиться на восстановлении. 

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По данным источника, полгода назад певица проходила лечение в одной из европейских клиник. Сложные хирургические вмешательства заметно ослабили организм: у Аллы Борисовны появились одышка и боли в груди, а любая значительная нагрузка теперь грозит серьёзными осложнениями. В таких условиях продолжать концертную деятельность стало невозможно.

"После хирургического вмешательства её организм перестал выдерживать тяжёлые нагрузки. Её мучает одышка и боли в груди. Также увеличился риск ухудшения здоровья при любых концертах", — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Из-за состояния здоровья Пугачёва отклонила сразу несколько крупных предложений. Она отказалась от концерта в Таиланде, гонорар за который составлял 2 миллиона долларов, а также от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Медики советуют артистке беречь силы и не рисковать здоровьем, поэтому она приняла решение уйти на заслуженный отдых.

Недавно стилист Сергей Зверев в интервью продюсеру Гере Иващенко вспомнил об истериках Максима Галкина* из-за его близкого общения с Аллой Пугачёвой. Тогда юморист отреагировал на слова Зверева одной короткой фразой.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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