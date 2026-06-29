Эти люди разрушают вашу карму: экс-звезда Comedy Woman объяснила отказ от общения с женщинами

Экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева откровенно объяснила, почему у неё почти нет подруг. Актриса, которая часто делится с подписчиками мыслями о женской природе и предназначении, на этот раз затронула тему окружения и его влияния на жизнь человека.

Фото: личный аккаунт Надежды Сысоевой в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Надя Сысоева

По мнению Сысоевой, люди с негативной энергетикой, годами живущие в дефиците, зависти и драме, неизбежно влияют на тех, кто находится рядом. Именно поэтому она предпочитает одиночество, но называет это не потерей, а осознанным выбором "поля", а не конкретных людей.

"Если желания не исполняются, дело не всегда в мире. В эзотерике считается: чем тяжелее карма, тем больше в жизни борьбы и тем меньше лёгкой материализации. Мужчина — Солнце, а женщина — Луна. Солнце действует, а Луна проявляет. Поэтому состояние женщины влияет на то, как реализуется мужчина. И теперь вы понимаете, почему у меня почти нет подруг. Я выбираю не людей, а поле", — цитирует её StarHit.

Сысоева убеждена, что с "изобильной женщиной" мужчина обретает успех, а её собственная изобильность заключается в единении со своей природой. Актриса подчеркнула, что окружение для неё - это не вопрос симпатии, а вопрос "частоты", и она не готова рисковать своим состоянием ради пустого общения.

"Именно поэтому я не держу вокруг себя подруг. Для меня окружение — это не вопрос симпатии, а вопрос частоты. Если человек годами живёт в дефиците, зависти, драме, борьбе, он неизбежно влияет на поле тех, кто находится рядом", — резюмировала актриса, добавив, что такой подход помогает ей сохранять внутреннюю гармонию.

Напомним, в последнее время Надежду Сысоеву активно обсуждают в контексте её отношений с 26-летним блогером Николаем Гололобовым (известным как Коля Безопасность). Пару критикуют за разницу в возрасте — 16 лет, и нередко отмечают, что вместе они выглядят как "мама с сыном".