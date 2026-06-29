Помощь Леры Кудрявцевой помирила Шаляпина и Киркорова: почему король поп-сцены простил обиду

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сообщил о примирении с народным артистом России Филиппом Киркоровым после затяжного конфликта. Об этом он рассказал в Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прохор Шаляпин

По словам Прохора, он не общался с коллегой на протяжении 18 лет, хотя раньше их связывала дружба. Исполнитель отметил, что отношения разрушились из-за двух женщин, вставших между ними. Примирение произошло на Кипре, где Шаляпин вместе с Лерой Кудрявцевой вёл одно из мероприятий — именно телеведущая, по его признанию, помогла ему сделать первый шаг навстречу.

"Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, наговорил на эмоциях, и пресса любит раздуть. Но в целом топор войны зарыт", — поделился Шаляпин и поблагодарил Филиппа за великодушие.

Артист признался, что всегда восхищался невероятной работоспособностью Киркорова и искренне рад, что многолетнее недопонимание осталось позади. По его словам, на концерте им удалось наладить отношения, и теперь он чувствует "лёгкость в душе".

"Вчера помирились, у меня как камень с души", — отметил Шаляпин, добавив, что Киркоров мог бы пройти мимо, но проявил великодушие и пошёл навстречу.

Напомним, всего несколько дней назад в интервью Елене Ханге Шаляпин заявлял, что именно Киркоров и продюсер Виктор Дробыш разрушили его карьеру два десятилетия назад. По его словам, они "выкинули его из телевизора" на пике популярности.

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