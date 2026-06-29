Слёзы у иконы до самого утра: жестокие наказания матери заставили Волочкову бороться с паникой

Балерина Анастасия Волочкова в подкасте ютуберши "Анжелиа" откровенно рассказала о жёстком контроле со стороны матери в юности.

Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой Анастасия Волочкова

Артистка вспомнила, как в шестнадцать лет ей запрещали встречаться с её первой любовью — артистом балета Фарухом Хазиматовым. По словам Волочковой, она хотела лишь простого свидания, но мать была категорически против.

Как призналась балерина, запреты не ограничивались словами — мать использовала психологическое давление. Когда Волочкова возвращалась домой после встреч, той не было на месте, что вызывало у неё сильный страх и тревогу. Эти наказания, по мнению артистки, оставили глубокий след в её душе.

"Мне в шестнадцать лет хотелось просто сходить на свидание, снять эти пуанты и с моей первой любовью Фарухом Хазиматовым просто чай попить где-то в кафе. Но мама вставала грудью: "Нет, только через мой труп". Она совершала очень большую ошибку, потому что это стало для меня большой психологической травмой", — поделилась Волочкова.

Балерина рассказала, что мать наказывала её исчезновениями: когда она возвращалась со свидания, той не было дома. В такие моменты Волочкова в отчаянии стояла у иконы до утра, боясь, что мать могла покончить с собой. Эти поступки, по словам артистки, зародили в ней страх, который преследовал её долгие годы.

Однако Волочкова подчеркнула, что в итоге смогла преодолеть этот страх. Она вспомнила момент, когда сказала себе: "Пока, неудачница! Я свою жизнь проживаю сама. Я всё сделала и никому ничего больше не должна". По её мнению, именно это решение позволило ей освободиться от контроля и начать жить своей жизнью, несмотря на все запреты и травмы прошлого.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев рассказывал, как потерял Анастасию Волочкову в аэропорту — балерина исчезла прямо перед посадкой.