Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми руководителей бюджетных структур начнут проверять на детекторе лжи через три года
Свадебная фата в вашем саду: как превратить ваш участок в декорации к волшебной сказке
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода

Слёзы у иконы до самого утра: жестокие наказания матери заставили Волочкову бороться с паникой

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в подкасте ютуберши "Анжелиа" откровенно рассказала о жёстком контроле со стороны матери в юности.

Анастасия Волочкова
Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова

Артистка вспомнила, как в шестнадцать лет ей запрещали встречаться с её первой любовью — артистом балета Фарухом Хазиматовым. По словам Волочковой, она хотела лишь простого свидания, но мать была категорически против.

Как призналась балерина, запреты не ограничивались словами — мать использовала психологическое давление. Когда Волочкова возвращалась домой после встреч, той не было на месте, что вызывало у неё сильный страх и тревогу. Эти наказания, по мнению артистки, оставили глубокий след в её душе.

"Мне в шестнадцать лет хотелось просто сходить на свидание, снять эти пуанты и с моей первой любовью Фарухом Хазиматовым просто чай попить где-то в кафе. Но мама вставала грудью: "Нет, только через мой труп". Она совершала очень большую ошибку, потому что это стало для меня большой психологической травмой", — поделилась Волочкова.

Балерина рассказала, что мать наказывала её исчезновениями: когда она возвращалась со свидания, той не было дома. В такие моменты Волочкова в отчаянии стояла у иконы до утра, боясь, что мать могла покончить с собой. Эти поступки, по словам артистки, зародили в ней страх, который преследовал её долгие годы.

Однако Волочкова подчеркнула, что в итоге смогла преодолеть этот страх. Она вспомнила момент, когда сказала себе: "Пока, неудачница! Я свою жизнь проживаю сама. Я всё сделала и никому ничего больше не должна". По её мнению, именно это решение позволило ей освободиться от контроля и начать жить своей жизнью, несмотря на все запреты и травмы прошлого.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев рассказывал, как потерял Анастасию Волочкову в аэропорту — балерина исчезла прямо перед посадкой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Садоводство, цветоводство
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода
Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки
Тело меняет очертания за минуты: как простое переключение мышц избавляет от дряблости без тренажеров
330 метров до тайны: человечество ждет самая рискованная космическая съемка в истории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.