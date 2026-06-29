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Семья трещала по швам: певица Глюкоза призналась в болезненном решении снять обручальное кольцо

Шоу-бизнес

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) откровенно рассказала о кризисе в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. В подкасте "Правило 34" артистка призналась, что в 2019 году они были на грани развода — она даже сняла обручальное кольцо, но супруги остались вместе, потому что им страшно друг без друга.

Глюкоза
Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глюкоза

По словам Глюкозы, разрыв казался неизбежным, однако внутренний страх потерять партнёра перевесил все обиды и разногласия. Она подчеркнула, что муж стал для неё целой жизнью, и без него она уже не представляет своего существования.

"Нам страшно. Я боюсь его потерять, я не знаю, как буду без него. Это моя уже целая жизнь. Это больше, чем моя жизнь, грубо говоря, до того как я жила одна. Ту жизнь я уже не помню. Мне хорошо с этим мужчиной, и я чувствую себя в безопасности. Это одна из самых важных вещей у женщины. Секс — это важно, это всё прекрасно, но не самое главное", — поделилась певица в эфире подкаста.

Глюкоза добавила, что главное в кризисах — не разбегаться на пике, а помогать друг другу и разговаривать. Она считает, что молчание и неспособность говорить о своих переживаниях — одна из главных проблем в браке, которая ведёт к недопониманию и разрушению отношений.

"Очень важно разговаривать. Считаю это одной из проблем во многих браках, когда кто-то зажимается и не может сказать, что его беспокоит. А другой начинает что-то додумывать, и уже фигню думаешь, которая неправильная", — сказала она, подчеркнув, что диалог помогает преодолеть любые трудности.

Ранее в том же интервью подкасту "Правило 34" Глюкоза заявила о готовности стать бабушкой: она не исключает, что её 19-летняя дочь Лидия в ближайшие годы может стать матерью. При этом сама певица всерьёз задумывается о рождении третьего ребёнка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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