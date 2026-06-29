Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Краснодарского края ограничили продажу топлива в тару на трассах Славянского района
Люди в панике скупают всё: в Тамбове решились на экстренную зачистку АЗС
Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов страны
Сердце подсказало верный путь: поступок сына Евгении Добровольской лишил его блестящего будущего
Трудовая инспекция Благовещенска пресекла нарушение прав водителей микроавтобусов
Фритюр без ошибок: как добиться идеальной корочки и воздушной текстуры колобков
МФЦ Кировской области доставит готовые паспорта и справки на дом жителям удаленных деревень
СГК выделила 22 миллиона рублей на ремонт Южной тепловой станции в Рубцовске
В Кузбассе завершено следствие по делу о хищении 116 млн рублей при строительстве жилья сиротам

Врачи затаили дыхание: Кейт Миддлтон совершила немыслимое после тяжёлой борьбы за жизнь

Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая с начала прошлого года находится в ремиссии после лечения онкологического заболевания, за 24 часа покорила три высочайшие горные вершины Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Кейт Миддлтон
Фото: instagram by официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон

Марафон "Три вершины" стал для неё не просто физическим испытанием, а возможностью привлечь внимание к жизни людей после постановки онкологического диагноза и собрать средства для больницы, где она сама проходила лечение.

Маршрут включал восхождение на Бен-Невис в Шотландии (1345 метров), Скарфелл-Пайк в Англии (978 метров) и Сноудон в Уэльсе (1085 метров). Общая протяжённость трека составила 37 километров с перепадом высот более 3000 метров. Кейт стала первым членом королевской семьи, которому удалось пройти это испытание.

Стартовав в субботу вечером, она преодолела маршрут в одиночку в сопровождении горноспасателей, а на финише её встретили муж принц Уильям, дети Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители и брат Джеймс.

"Каждый год сотни тысяч людей в этой стране слышат слова, которых никто не хочет слышать. Дальше начинается путь, который подвергает испытанию каждую нашу часть: физическую, эмоциональную, психологическую и духовную. <…> Рак не просто влияет на тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко затрагивает все аспекты жизни. Я знаю это не понаслышке и знаю, что путь к выздоровлению и после него требует большего, чем просто лекарства", — написала Кейт под фото, сделанным на вершине Бен-Невиса.

После завершения похода принцесса объявила о сборе средств для Королевской больницы Марсден (Royal Marsden) — именно там она проходила курс химиотерапии. Собранные деньги пойдут на создание нового центра комплексного восстановления и программы поддержки пациентов, которые дополняют традиционное лечение и помогают сохранять качество жизни в трудное время.

Напомним, пока Кейт Миддлтон посвящает себя благотворительности, другая представительница королевской семьи — Меган Марклготовится к первому за четыре года визиту в Великобританию. По данным RadarOnline, истинная цель поездки герцогини Сассекской, запланированной на июль, далека от примирения с родственниками мужа и связана скорее с коммерческими интересами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Экономика и бизнес
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
МФЦ Кировской области доставит готовые паспорта и справки на дом жителям удаленных деревень
СГК выделила 22 миллиона рублей на ремонт Южной тепловой станции в Рубцовске
В Кузбассе завершено следствие по делу о хищении 116 млн рублей при строительстве жилья сиротам
Охотск: стоимость авиафрахта для перевозки товаров снизилась с 1500 до 800 рублей за килограмм
Скандал в автосервисе: механик рассказал, за что владельцы 4WD переплачивают десятки тысячи каждый год
Врачи затаили дыхание: Кейт Миддлтон совершила немыслимое после тяжёлой борьбы за жизнь
Северный завоз: в 19 регионах России проведут эксперимент по использованию морских беспилотников
Горсть дешевых таблеток вместо химии: превратит хилые ростки в мощные биологические машины
Деньги уходят с депозитов рекордными темпами: россиянам вскрыли слабое место банковских процентов
Калининградская область: синоптики прогнозируют шторм и резкое похолодание в ближайшие 30 часов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.