Врачи затаили дыхание: Кейт Миддлтон совершила немыслимое после тяжёлой борьбы за жизнь

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая с начала прошлого года находится в ремиссии после лечения онкологического заболевания, за 24 часа покорила три высочайшие горные вершины Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: instagram by официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон

Марафон "Три вершины" стал для неё не просто физическим испытанием, а возможностью привлечь внимание к жизни людей после постановки онкологического диагноза и собрать средства для больницы, где она сама проходила лечение.

Маршрут включал восхождение на Бен-Невис в Шотландии (1345 метров), Скарфелл-Пайк в Англии (978 метров) и Сноудон в Уэльсе (1085 метров). Общая протяжённость трека составила 37 километров с перепадом высот более 3000 метров. Кейт стала первым членом королевской семьи, которому удалось пройти это испытание.

Стартовав в субботу вечером, она преодолела маршрут в одиночку в сопровождении горноспасателей, а на финише её встретили муж принц Уильям, дети Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители и брат Джеймс.

"Каждый год сотни тысяч людей в этой стране слышат слова, которых никто не хочет слышать. Дальше начинается путь, который подвергает испытанию каждую нашу часть: физическую, эмоциональную, психологическую и духовную. <…> Рак не просто влияет на тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко затрагивает все аспекты жизни. Я знаю это не понаслышке и знаю, что путь к выздоровлению и после него требует большего, чем просто лекарства", — написала Кейт под фото, сделанным на вершине Бен-Невиса.

После завершения похода принцесса объявила о сборе средств для Королевской больницы Марсден (Royal Marsden) — именно там она проходила курс химиотерапии. Собранные деньги пойдут на создание нового центра комплексного восстановления и программы поддержки пациентов, которые дополняют традиционное лечение и помогают сохранять качество жизни в трудное время.

Напомним, пока Кейт Миддлтон посвящает себя благотворительности, другая представительница королевской семьи — Меган Маркл — готовится к первому за четыре года визиту в Великобританию. По данным RadarOnline, истинная цель поездки герцогини Сассекской, запланированной на июль, далека от примирения с родственниками мужа и связана скорее с коммерческими интересами.