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Мировое турне оказалось под угрозой: известный певец рухнул во время шоу на глазах у фанатов

Шоу-бизнес

Британский певец Гарри Стайлc потерял равновесие и рухнул на сцену во время выступления на лондонском стадионе "Уэмбли". Инцидент произошёл 26 июня, когда столбик термометра в столице Великобритании поднялся до 36 градусов по Цельсию.

Гарри Стайлс
Фото: commons.wikimedia.org by Wilnel José Verdú Guerrero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гарри Стайлс

В какой-то момент концерта Стайлc выполнял фирменный трюк, разбрызгивая воду в воздух. Однако после этого он неожиданно упал и несколько минут лежал на сцене, пытаясь восстановить дыхание. Кадры с места событий быстро разлетелись по соцсетям, вызвав обеспокоенность у фанатов.

Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источник из окружения артиста, причиной происшествия стала не жара, а "кратковременная неприятность" — певец случайно подавился водой, что вызвало приступ кашля и потерю равновесия. В настоящее время состояние музыканта оценивается как удовлетворительное.

Стайлc даёт серию из 12 концертов в Лондоне в рамках мирового тура в поддержку нового альбома. После выступлений в Великобритании артист отправится с гастролями в Бразилию, Мексику, а затем даст 30 шоу на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Финальная точка тура запланирована в Австралии на 13 декабря.

Ранее Сергей Зверев рассказывал, как потерял Анастасию Волочкову в аэропорту — балерина исчезла прямо перед посадкой, а позже выяснилось, что она увлеклась красивым мужчиной. Тогда шоумен признался, что это был для него огромный стресс.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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