Золотые диски остались в прошлом: коллега Примадонны объяснил неизбежность полного забвения звезды

Бывший участник "Фабрики звёзд" Михаил Гребенщиков в подкасте "За деньги" высказался об уехавшей из России после начала СВО певице Алле Пугачёвой. Исполнитель, который на протяжении шести лет работал с Примадонной, заявил, что теперь никому нельзя об этом говорить, однако всё же поделился мнением о её возможном возвращении на Родину.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По словам Гребенщикова, Пугачёвой будет крайне непросто вернуться в Россию из-за её публичных заявлений последних лет. Он считает, что артистка допустила много резких и противоречивых фраз в адрес страны, которая её породила, и это не может пройти бесследно.

"Я считаю, что она наговорила неожиданно очень много противоречивых фраз в адрес страны, которая её породила. Очень трудно ей будет вернуться", — заявил Гребенщиков в эфире подкаста.

При этом Михаил признал уникальный статус Пугачёвой в российском шоу-бизнесе и отметил, что ей нет равных. По его словам, сегодня в индустрии нет артистов такого уровня — тех, кто выпускал бы хиты один за другим и чьи пластинки становились золотыми. Современная эстрада, по мнению Гребенщикова, не даёт долгоиграющих песен и ярких личностей, сравнимых с Примадонной.

"Допустим, она остаётся великой певицей. А вот её нет, кто у нас сейчас великая певица? У неё была программа: что ни диск, то золото. А сейчас нет долгоиграющих песен, узнаваемых людей", — добавил он.

Напомним, с осени 2022 года Пугачёва безуспешно пытается продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.