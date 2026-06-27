Скелеты в шкафу больше не скрыть: худоба бывшей жены Гуфа оказалась следствием опасного диагноза

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай честно рассказала подписчикам, критикующим её за чрезмерную худобу и измождённый вид, о своей болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза

Сейчас при росте 162 сантиметра блогерша весит всего 46-48 килограммов, хотя её максимальный вес без беременности составлял 54 кг — к полноте она не склонна генетически.

На форму повлияла и жизнь на Бали: в тропическом климате отёки уходят, а здоровое окружение мотивирует заниматься спортом. Айза призналась, что она глубокий эмпат — из-за тяжёлых новостей у неё подскакивает уровень кортизола, и в такие моменты еда просто не идёт.

"У меня нашли болезнь желудка. И прямо сейчас я прохожу серьёзное лечение. Пью тяжёлые препараты и сижу на строгой диете (стол номер 5). Никакого мучного, сладкого и тд", — честно призналась блогерша, добавив, что пища никогда не была для неё источником дофамина.

Айза подчеркнула, что уже четыре года работает с психотерапевтом, и никаких расстройств пищевого поведения или анорексии у неё нет.

Ранее Айза призналась, что не хочет рожать дочь, поскольку считает себя недостаточно ласковой и нежной для воспитания девочки.