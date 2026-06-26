Сын Никаса Сафронова раскрыл отношение к еде после похудения на 170 кг: почему он отказался от жёстких диет

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который за год сбросил 170 килограммов, рассказал о своём отношении к пище. По его словам, еда должна приносить удовольствие, а не становиться источником страданий или строгих ограничений, которые в итоге могут навредить здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никас Сафронов

Затравкин убеждён, что у каждого человека — собственное восприятие еды, и называет её многогранным удовольствием, способным сделать жизнь более насыщенной и полноценной. При этом он предостерегает от крайностей, которые часто пропагандируются в мире диетологии и фитнеса.

"Да, можно лишить человека еды и посадить его на "сухие корма" — протеин, добавки, но это не приведёт ни к чему хорошему. В результате желудок просто перестанет работать, и человек станет инвалидом", — заявил сын художника в интервью kp. ru.

При этом сам Лука признался, что не вставал на весы уже несколько месяцев, однако, по его ощущениям, процесс снижения веса продолжается. Он не стремится к конкретным цифрам и не зациклен на результате, предпочитая прислушиваться к собственному организму и сохранять здоровый подход без жёстких запретов.

Ранее певица Клава Кока также столкнулась с волной хейта, но уже по противоположной причине — пользователи соцсетей принялись обсуждать её фигуру и называть "жирной", хотя при росте 170 см её вес составляет всего 54 кг.