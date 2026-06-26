Экс-возлюбленная Тимати раскрыла формат предстоящей свадьбы: почему торжество пройдёт без фото

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова впервые раскрыла подробности своей предстоящей свадьбы с бизнесменом. В подкасте #безфильтров модель призналась, что никогда не мечтала о пышном торжестве, а мысли о брачной церемонии до сих пор вызывают у неё ощущение чего-то непривычного и даже чуждого.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Решетова

Решетова отметила, что чувствует себя так, будто уже много лет живёт в браке, поэтому свадебная суета для неё не является чем-то важным. Пара приняла решение провести мероприятие в максимально сдержанном формате, пригласив только самых близких людей и оградив событие от лишнего внимания прессы и поклонников.

"Я, честно говоря, никогда не хотела свадьбу, не представляла, какой она будет. Я сейчас себя ощущаю так, как будто я в семейной жизни уже много лет живу. Будет закрытое мероприятие для самых близких людей. Скорее всего, без большого количества публикаций, таким сдержанным образом", — поделилась Анастасия в эфире подкаста.

По словам Решетовой, публикаций в социальных сетях будет крайне мало — не потому, что она скрывает счастье, а из уважения к желаниям своего избранника. Она подчеркнула, что её жених — бизнесмен и предприниматель, но не медийная личность, ему комфортно оставаться в тени, и она полностью принимает его границы.

Ранее Анастасия Решетова намекнула, что мать Тимати — Симона Юнусова — могла повлиять на их разрыв. Модель заявила, что в роли будущей свекрови видит себя подругой, а не надзирательницей, которая мешает личной жизни сына.