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Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса

Шоу-бизнес

Стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал о неожиданном инциденте, который случился во время совместной поездки с балериной Анастасией Волочковой в один из российских городов.

Сергей Зверев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Зверев

По словам Зверева, он инструктировал Волочкову, как вести себя в аэропорту в окружении папарацци, однако в какой-то момент, обернувшись, не обнаружил её рядом. К тому времени уже началась посадка, и шоумен не мог задерживать рейс.

"У меня такой был стресс. Мы пришли, сели. Объявляют, и приходит Настя со словами: "Добрый вечер". Я говорю: "Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?" Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и попёрлась за ним — 100%! И видно, он слился, и она по дороге купила носки, чтобы как-то оправдаться", — поделился стилист в интервью kp.ru.

Недавно стилист дал интервью, в котором вспомнил об истериках Максима Галкина* из-за его близкого общения с Аллой Пугачёвой. Тогда Галкин* отреагировал на слова Зверева одной короткой фразой, назвав его "Сказочником!".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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