Попытки сорвать праздник провалились: Тимур Родригез официально сменил семейный статус

Тимур Родригез и Катя Кабак официально стали мужем и женой. Информация о бракосочетании появилась в распоряжении Super, однако сами звёзды пока не комментируют событие.
Торжество состоялось в московском Дворце бракосочетания №1 — одном из самых престижных ЗАГСов столицы, где часто регистрируются известные пары. Для этого дня невеста выбрала пышное белое платье, а жених остановился на светлом костюме с кремовым пиджаком нежно-голубого оттенка, что составило гармоничный дуэт с образом супруги.
Влюблённые подошли к выбору даты с особым вниманием — они намеренно искали число, которое стало бы не просто формальностью, а символом их союза. Пара остановилась на 26 июня 2026 года. Запись 26.06.2026 является палиндромом и встречается раз в сто лет.
Ранее экс-супруга Тимура Родригеза Анна Девочкина пыталась сорвать торжество — в преддверии свадьбы она инициировала исполнительное производство, передав приставам старое соглашение о выплатах, хотя суд их уже отменил.
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