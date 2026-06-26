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Попытки сорвать праздник провалились: Тимур Родригез официально сменил семейный статус

Шоу-бизнес

Тимур Родригез и Катя Кабак официально стали мужем и женой. Информация о бракосочетании появилась в распоряжении Super, однако сами звёзды пока не комментируют событие. 

Тимур Родригез
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимур Родригез

Торжество состоялось в московском Дворце бракосочетания №1 — одном из самых престижных ЗАГСов столицы, где часто регистрируются известные пары. Для этого дня невеста выбрала пышное белое платье, а жених остановился на светлом костюме с кремовым пиджаком нежно-голубого оттенка, что составило гармоничный дуэт с образом супруги.

Влюблённые подошли к выбору даты с особым вниманием — они намеренно искали число, которое стало бы не просто формальностью, а символом их союза. Пара остановилась на 26 июня 2026 года. Запись 26.06.2026 является палиндромом и встречается раз в сто лет. 

Ранее экс-супруга Тимура Родригеза Анна Девочкина пыталась сорвать торжество — в преддверии свадьбы она инициировала исполнительное производство, передав приставам старое соглашение о выплатах, хотя суд их уже отменил.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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