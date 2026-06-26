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Деньги не должны стать культом: Анна Семенович предупредила о риске разрушить семейный уют

Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в эфире программы "12 вопросов" выразила мнение, что современная женщина обязана уметь закрывать свои базовые нужды самостоятельно, не перекладывая эту ответственность на партнёра. Однако финансовый успех, предупредила она, не должен превращаться в культ, разрушающий семейный уют.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Семенович убеждена, что чрезмерная занятость и постоянное переутомление способны свести на нет любые благие начинания. Трудовая деятельность, подчеркнула исполнительница, не должна идти в ущерб родным и близким, а заработанные деньги — становиться поводом для забвения домашнего очага.

"Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придёт домой с выпяченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью", — заявила Семенович.

Рассуждая о бытовых хлопотах, звезда предложила прагматичный выход — делегировать уборку и готовку профессионалам, если бюджет позволяет. Это, по её словам, освободит вечера для радостного общения с мужем и детьми, а не для бесконечной рутины. Важно, считает певица, сохранять внутренний ресурс и чёткие личные границы — они напрямую влияют на уверенность в себе и общую гармонию.

Кроме того, Анна затронула тему равенства внутри семьи. Она уверена: если женщина зарабатывает столько же, сколько мужчина, то и домашние обязанности должны делиться поровну. В противном случае, по её мнению, страдает справедливость, что неизбежно ведёт к напряжённости и выгоранию, независимо от толщины кошелька.

Ранее телеведущая Ксения Бородина в жёсткой форме ответила критикам, которые обвиняют её мужа в альфонсизме из-за того, что она зарабатывает больше. Она подчеркнула, что её супруг оставил квартиру ребёнку от первого брака и ушёл "с одним чемоданом".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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