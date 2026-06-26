Слишком много обиженных людей: Ида Галич обнажила скрытую сторону закулисья КВН

Блогерша и телеведущая Ида Галич в новом выпуске своего шоу "Есть вопросики" высказалась о несправедливости, с которой, по её мнению, сталкиваются участники КВН.
Она отметила, что многие игроки, которые долго стремятся к успеху, остаются разочарованными.
"Часто игра КВН проходит рядышком с несправедливостью для многих людей, которые играют долго и мечтают о какой-то славе. (…) Очень много людей, обиженных на КВН", — сказала Галич.
При этом блогерша подчеркнула, что не верит в идею недооценённых талантов. По её мнению, если человек действительно хочет добиться профессионального успеха и стать популярным, рано или поздно у него это получится. Она считает, что настоящий талант и упорство всегда найдут дорогу к зрителю, несмотря на возможные препятствия.
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