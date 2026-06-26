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Слишком много обиженных людей: Ида Галич обнажила скрытую сторону закулисья КВН

Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич в новом выпуске своего шоу "Есть вопросики" высказалась о несправедливости, с которой, по её мнению, сталкиваются участники КВН.

Ида Галич
Фото: youtube.com by канал Galich Ida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

Она отметила, что многие игроки, которые долго стремятся к успеху, остаются разочарованными.

"Часто игра КВН проходит рядышком с несправедливостью для многих людей, которые играют долго и мечтают о какой-то славе. (…) Очень много людей, обиженных на КВН", — сказала Галич.

При этом блогерша подчеркнула, что не верит в идею недооценённых талантов. По её мнению, если человек действительно хочет добиться профессионального успеха и стать популярным, рано или поздно у него это получится. Она считает, что настоящий талант и упорство всегда найдут дорогу к зрителю, несмотря на возможные препятствия.

Ранее другая телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не рассматривает актёрство в качестве основной профессии из-за специфики съёмочного процесса.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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