Двадцать лет в полной темноте: Филипп Киркоров обрёк карьеру Прохора Шаляпина на забвение

42-летний Прохор Шаляпин, известный по участию в "Фабрике звёзд", в интервью для проекта "В гостях у Ханги" обвинил Филиппа Киркорова в том, что поп-король целенаправленно мешал его карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По словам певца, он мог бы гастролировать и записывать хиты последние 20 лет, но его "руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили".

"Мне сейчас 42, я эти 20 лет мог бы гастролировать, записывать песни, у меня был бы свой хит, но мне просто руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили", — признался Шаляпин.

По его мнению, Киркоров видел в нём конкурента и предпринимал шаги, чтобы убрать его из телевизионных эфиров. Шаляпин считает, что поп-король не должен был мешать ему, даже если не хотел поддерживать. При этом певец признаёт, что в шоу-бизнесе есть и порядочные артисты — Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Однако те, кто состоял в так называемом "клане Пугачёвой", по его мнению, вели себя недостойно.

Несмотря на старые обиды, Шаляпин готов к примирению: "Я бы хотел помириться с Филиппом, я вижу в нём коллегу старшего, вижу, как тяжело ему многое далось".

Ранее Прохор Шаляпин на московской премьере фильма "Майкл" ответил на резкие высказывания Алёны Водонаевой о полных женщинах.