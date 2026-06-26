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Двадцать лет в полной темноте: Филипп Киркоров обрёк карьеру Прохора Шаляпина на забвение

Шоу-бизнес

42-летний Прохор Шаляпин, известный по участию в "Фабрике звёзд", в интервью для проекта "В гостях у Ханги" обвинил Филиппа Киркорова в том, что поп-король целенаправленно мешал его карьере.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По словам певца, он мог бы гастролировать и записывать хиты последние 20 лет, но его "руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили".

"Мне сейчас 42, я эти 20 лет мог бы гастролировать, записывать песни, у меня был бы свой хит, но мне просто руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили", — признался Шаляпин.

По его мнению, Киркоров видел в нём конкурента и предпринимал шаги, чтобы убрать его из телевизионных эфиров. Шаляпин считает, что поп-король не должен был мешать ему, даже если не хотел поддерживать. При этом певец признаёт, что в шоу-бизнесе есть и порядочные артисты — Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Однако те, кто состоял в так называемом "клане Пугачёвой", по его мнению, вели себя недостойно.

Несмотря на старые обиды, Шаляпин готов к примирению: "Я бы хотел помириться с Филиппом, я вижу в нём коллегу старшего, вижу, как тяжело ему многое далось".

Ранее Прохор Шаляпин на московской премьере фильма "Майкл" ответил на резкие высказывания Алёны Водонаевой о полных женщинах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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