Мечты о внуках стали реальностью: Ирина Дубцова открыто призналась в готовности к переменам

Певица Ирина Дубцова рассказала о строительстве нового дома, которое оказалось куда более сложным процессом, чем она ожидала.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Дубцова

По словам артистки, работы должны завершиться к осени, но пока стройка требует постоянного внимания. Она призналась, что практически ежедневно решает вопросы с выбором материалов и интерьера, хотя значительную часть забот взяли на себя помощники.

"После такого опыта я уверена, что в ближайшие годы больше не планирую ввязываться в подобные проекты. Стройка вымотала меня окончательно", — поделилась Дубцова в интервью "Леди.Mail".

Певица также рассказала, что немало вещей для будущего дома приобрела во время поездки в Китай. По её словам, именно там ей удалось найти практически всё, что она хотела для своего нового жилья.

Отдельно Дубцова высказалась и о личной жизни своего единственного сына Артёма. Она подчеркнула, что не собирается становиться властной свекровью и вмешиваться в отношения наследника.

"Я не мамочка-наседка, которая будет опекать своего сына и пилить невестку за какую-то ерунду. Я всегда готова дать совет, если меня попросят, но навязывать своё мнение не стану", — заявила певица.

Дубцова призналась, что уже морально готова стать бабушкой: "Боже, я просто обожаю малышей!".

Ранее певица Глюкоза призналась, что думает о третьем ребёнке. Она рассказала, что после разговора с Идой Галич задумалась о том, чтобы снова стать матерью, несмотря на 20-летний брак и двух уже взрослых дочерей.