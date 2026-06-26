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Мечты о внуках стали реальностью: Ирина Дубцова открыто призналась в готовности к переменам

Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова рассказала о строительстве нового дома, которое оказалось куда более сложным процессом, чем она ожидала.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

По словам артистки, работы должны завершиться к осени, но пока стройка требует постоянного внимания. Она призналась, что практически ежедневно решает вопросы с выбором материалов и интерьера, хотя значительную часть забот взяли на себя помощники.

"После такого опыта я уверена, что в ближайшие годы больше не планирую ввязываться в подобные проекты. Стройка вымотала меня окончательно", — поделилась Дубцова в интервью "Леди.Mail".

Певица также рассказала, что немало вещей для будущего дома приобрела во время поездки в Китай. По её словам, именно там ей удалось найти практически всё, что она хотела для своего нового жилья.

Отдельно Дубцова высказалась и о личной жизни своего единственного сына Артёма. Она подчеркнула, что не собирается становиться властной свекровью и вмешиваться в отношения наследника.

"Я не мамочка-наседка, которая будет опекать своего сына и пилить невестку за какую-то ерунду. Я всегда готова дать совет, если меня попросят, но навязывать своё мнение не стану", — заявила певица.

Дубцова призналась, что уже морально готова стать бабушкой: "Боже, я просто обожаю малышей!".

Ранее певица Глюкоза призналась, что думает о третьем ребёнке. Она рассказала, что после разговора с Идой Галич задумалась о том, чтобы снова стать матерью, несмотря на 20-летний брак и двух уже взрослых дочерей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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