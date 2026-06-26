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Улыбка под камеры и сделка за спиной: ради чего Меган Маркл на самом деле едет в Великобританию

Шоу-бизнес

Инсайдеры из окружения герцогини Сассекской сообщили RadarOnline, что Меган Маркл намерена сопровождать принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Для неё это будет первая поездка на родину мужа за несколько лет — после того, как они покинули королевскую семью и переехали в США, Меган приезжала в Лондон лишь однажды, на похороны Елизаветы II. Сам Карл III, несмотря на многолетний конфликт, предложил чете остановиться в королевской резиденции. Однако, по данным источников, Меган движет не желание помириться с семьёй.

"Она понимает ценность того, чтобы её видели снова в Великобритании и, что особенно важно, рядом с членами королевской семьи. Эта ассоциация по-прежнему имеет огромный международный вес, и она знает, что это приносит уровень престижа, который просто нельзя купить за деньги", — считает источник из окружения экс-актрисы.

По мнению инсайдера, поездка в Великобританию даст Меган именно ту рекламу, которая ей необходима в момент уязвимости и возможного финансового краха. Она уверена, что воссоединение с Виндзорами поможет ей укрепить своё положение в обществе и поспособствует расширению её бизнеса.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в следующем месяце впервые с 2022 года привезут своих детей в Великобританию. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет должны были встретиться с Карлом III, однако эксперты тогда отмечали, что встреча с кузенами — детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон — не состоится.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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