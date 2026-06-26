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Блокирует и не отвечает: как Роман Товстик добился ограничения выезда для бывшей жены из-за детей

Шоу-бизнес

Бизнесмен Роман Товстик добился в суде ограничения права своей бывшей супруги Елены на выезд за границу.

Роман Товстик
Фото: instagram by личный аккаунт Романа Товстика в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роман Товстик

Основанием стали систематические нарушения порядка общения с их общими шестью детьми. Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.

"Судом установлен порядок общения Романа с детьми, однако он исполняется произвольно и не в полном объёме. В связи с его нарушением ведётся исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации", — пояснил защитник.

По словам адвоката, экс-супруга предпринимателя регулярно ограничивает его общение с детьми, не отвечая на сообщения и блокируя его в соцсетях.

Несмотря на то, что пара официально разведена уже несколько месяцев, споры об опеке продолжаются. Недавно Елена отказалась отпускать среднего сына в Турцию вместе с отцом и его новой избранницей Полиной Дибровой, не объяснив причин.

Ранее сама Полина Диброва рассказывала, что они с Романом Товстиком откладывают свадьбу из-за судов с его бывшей женой Еленой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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