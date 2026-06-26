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Организм отказывается подчиняться: известная модель призналась в полном бессилии перед недугом

Шоу-бизнес

Модель Белла Хадид, которая борется с болезнью Лайма с 2013 года, вновь обеспокоила поклонников. В Instagram*-аккаунте она опубликовала селфи со слезами на лице и призналась, что не может справиться с симптомами, несмотря на все рекомендации врачей.

Белла Хадид
Фото: commons.wikimedia.org by LOVE Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белла Хадид

"Я снова спала вчера 11 часов, каждый день вынуждена ложиться днём и перепробовала протоколы от разных специалистов, но облегчения пока нет", — поделилась модель.

Хадид рассказала, что даже обычные бытовые действия даются ей с трудом. Она не смогла выйти на прогулку, потому что задыхалась уже по дороге на кухню, а душ без обморока стал для неё настоящим достижением дня. Модель также поддержала людей, сталкивающихся с хроническими болезнями, и призналась, что говорить о таком состоянии нелегко.

Болезнь Лайма диагностирована также у её матери Иоланды Хадид и брата Анвара. В прошлом году Белла рассказывала о тревоге и депрессии, а в 2023-м брала пятимесячную паузу в карьере из-за лечения. Она признавалась, что отказ от работы давался ей болезненно — ей казалось, что в индустрии она может стать "заменяемой", но со временем научилась отделять свою ценность от профессиональных успехов.

Ранее певица МакSим рассказывала о тяжёлом восстановлении после комы, в которой провела почти два месяца из-за коронавируса. Она призналась, что после пробуждения её напугали изменения во внешности: врачи повредили ей челюсть, когда экстренно вытаскивали трубки.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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