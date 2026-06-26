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Сердце разрывается от нежности: Бородина призналась в глубоких чувствах к главной черте возлюбленного

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", назвала качество, которое особенно ценит в мужчине.

Ксения Бородина
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

По её словам, для неё важно, чтобы у спутника семья была на первом месте, и именно таким человеком оказался её супруг Николай Сердюков.

"Николай очень семейный человек. Все его ценности и жизненные ориентиры связаны с семьёй. Это видно по его отношениям с мамой, как сильно он её любит, переживает за неё, помогает и заботится. Когда человек вырос в большой семье, где было семеро человек, пятеро из которых дети, неудивительно, что он всегда стремится создать такую же крепкую и дружную семью", — пояснила Бородина.

Сама телеведущая тоже из тех людей, у которых семья на первом месте, поэтому ей важно, чтобы избранник разделял её позицию. 

Ранее Ксения Бородина призналась, что "быть горой за своих" — её главный жизненный принцип.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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