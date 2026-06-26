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Не надзирательница, а подруга: почему Решетова публично противопоставила себя матери Тимати

Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова, от которой у рэпера Тимати есть сын Ратмир, в новом интервью коснулась темы отношений с его матерью — Симоной Юнусовой.

Анастасия Решетова
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова

Решетова намекнула, что потенциальная свекровь могла повлиять на их разрыв, и поделилась своим видением идеальной роли матери партнёра.

"Я точно буду свекровью‑подружкой… поддерживающей и суперрасслабленной. Уверена, что не буду надзирательницей, мамой, которая мешает личной жизни своего сына", — заявила модель.

Ранее между Решетовой и Юнусовой действительно были натянутые отношения. Симона не раз критиковала Анастасию, а подписчики регулярно обращались к ней с вопросами о бывшей невестке. Иногда женщина отвечала спокойно, иногда резко обрывала комментаторов, напоминая, что у каждого свои проблемы. Сама Решетова в ответ подчёркивает, что сын Ратмир — её главное достижение.

Ранее мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, высказывалась о хейте, с которым сталкиваются дети из знаменитых семей. Она рассказывала, как объясняет внучке Алисе, что такое негатив в соцсетях, и учит её не обращать внимания на зависть.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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