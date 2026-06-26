Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паркуйся где хочешь, но не попадись: когда инспекторы закрывают глаза на нарушение ПДД
АЗС «Лукойл» в Кирове закрылась на капитальный ремонт с 26 июня
Американский аппетит: Аргентина готовится захватить рынок США, нарастив поставки говядины к 2027 году
Псковская область распределила более 4,3 млн рублей на поддержку грантовых проектов СОНКО
Деньги больше не решают проблему: спрос на переоборудование авто обрушил рынок услуг
С Луной творится что-то странное: после солнцестояния она ведёт себя не как обычно
Бензиновый дефицит дошел до более 20 регионов: власти хотят идти на крайние меры, чтобы остановить хаос на АЗС
Рукава-буфы и кружево: модный код лета 2026, который диктуют дизайнеры и подиумы
Земля зашевелилась от саранчи: под Волгоградом полчища третий год уничтожают всё живое

Европейская скупость против русского размаха: наследница Виктории Бони отказалась считать деньги

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Виктория Боня продолжает воспитывать свою 14-летнюю дочь Анджелину. На этот раз она взялась за финансовое воспитание наследницы.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Выяснилось, что юная леди, привыкшая к роскошной жизни с пелёнок, абсолютно не понимает тех, кто считает деньги, и рассчитывает наслаждаться всеми благами, не заботясь о бюджете.

"Конечно, папа считает. И за такси считает, и за билеты считает. Это ты перестала деньги считать. Что, замуж за европейца не пойдёшь? Нет? Жадные они, да? Это европейское мышление. Ты просто родилась с русской мамой, которая налево и направо", — пояснила Виктория дочери.

Чтобы Анджелина не переживала, Боня напомнила ей, что европейцы всегда оставляют все свои сбережения в наследство детям.

"Так что ты в выигрыше", — успокоила она дочь.

Подписчики, к удивлению, принялись бурно обсуждать воспитательный момент, но хейта было мало. Многие даже поддержали Анджелину и её точку зрения: "У неё русская душа", "Всё у Анджелины будет хорошо. Она никогда не останется без денег, при своих больших аппетитах всегда найдёт выход и возможность", — писали поклонники.

Ранее сама Виктория Боня рассказывала, что отказалась от поиска богатых покровителей и выбрала путь финансовой независимости.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Кемеровская область
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Еда и рецепты
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Семьи на грани катастрофы: в Пензенской области назвали признаки необратимых разрушений личности
Чебуреки без единого яйца: всего 4 ингредиента, 10 минут замеса — и на столе шедевр с хрустящей корочкой
Лучшая замена шарлотке: готовим невероятно сочный яблочный пирог с ванильным кремом
Хватит верить в сказки про охоту: на стенах пещер Бискайского залива нашли зашифрованный код
Красный октябрь открыл летнюю программу трудоустройства для 60 волгоградских подростков
Такого ажиотажа порты еще не видели: морские путешествия стали главным спасением для россиян
VK Fest в Петербурге: кто выступит на главных сценах и как попасть на автограф-сессии звезд
ХМАО: более 100 тысяч человек лишились права выезда из-за неоплаченных счетов и алиментов
От лифтов до тактильных музеев: Россия полностью изменила отдых для туристов с ОВЗ
Заморозка тарифов ЖКХ может ударить по каждому дому: комфорт в квартирах окажется под угрозой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.