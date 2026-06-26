Европейская скупость против русского размаха: наследница Виктории Бони отказалась считать деньги

Телеведущая и блогерша Виктория Боня продолжает воспитывать свою 14-летнюю дочь Анджелину. На этот раз она взялась за финансовое воспитание наследницы.
Выяснилось, что юная леди, привыкшая к роскошной жизни с пелёнок, абсолютно не понимает тех, кто считает деньги, и рассчитывает наслаждаться всеми благами, не заботясь о бюджете.
"Конечно, папа считает. И за такси считает, и за билеты считает. Это ты перестала деньги считать. Что, замуж за европейца не пойдёшь? Нет? Жадные они, да? Это европейское мышление. Ты просто родилась с русской мамой, которая налево и направо", — пояснила Виктория дочери.
Чтобы Анджелина не переживала, Боня напомнила ей, что европейцы всегда оставляют все свои сбережения в наследство детям.
"Так что ты в выигрыше", — успокоила она дочь.
Подписчики, к удивлению, принялись бурно обсуждать воспитательный момент, но хейта было мало. Многие даже поддержали Анджелину и её точку зрения: "У неё русская душа", "Всё у Анджелины будет хорошо. Она никогда не останется без денег, при своих больших аппетитах всегда найдёт выход и возможность", — писали поклонники.
Ранее сама Виктория Боня рассказывала, что отказалась от поиска богатых покровителей и выбрала путь финансовой независимости.
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