Европейская скупость против русского размаха: наследница Виктории Бони отказалась считать деньги

Телеведущая и блогерша Виктория Боня продолжает воспитывать свою 14-летнюю дочь Анджелину. На этот раз она взялась за финансовое воспитание наследницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Выяснилось, что юная леди, привыкшая к роскошной жизни с пелёнок, абсолютно не понимает тех, кто считает деньги, и рассчитывает наслаждаться всеми благами, не заботясь о бюджете.

"Конечно, папа считает. И за такси считает, и за билеты считает. Это ты перестала деньги считать. Что, замуж за европейца не пойдёшь? Нет? Жадные они, да? Это европейское мышление. Ты просто родилась с русской мамой, которая налево и направо", — пояснила Виктория дочери.

Чтобы Анджелина не переживала, Боня напомнила ей, что европейцы всегда оставляют все свои сбережения в наследство детям.

"Так что ты в выигрыше", — успокоила она дочь.

Подписчики, к удивлению, принялись бурно обсуждать воспитательный момент, но хейта было мало. Многие даже поддержали Анджелину и её точку зрения: "У неё русская душа", "Всё у Анджелины будет хорошо. Она никогда не останется без денег, при своих больших аппетитах всегда найдёт выход и возможность", — писали поклонники.

Ранее сама Виктория Боня рассказывала, что отказалась от поиска богатых покровителей и выбрала путь финансовой независимости.