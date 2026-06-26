Семью разрушили гнусным враньём: раскрыта правда о роли мужа в деле об аресте Митрошиной в России

Блогерша Александра Митрошина, которая на прошлой неделе получила три года условно по делу об отмывании 115 миллионов рублей, вернулась в соцсети и начала отвечать на самые острые вопросы подписчиков.

Фото: личный аккаунт Александры Митрошиной в Instagram* (запрещён в РФ) public domain Саша Митрошина

Больше всего фанатов волновали слухи о её муже Тимуре: в Сети писали, будто он насильно вернул Сашу в Россию, отобрал у неё бизнес и сдал полиции.

По словам блогерши, она вышла замуж всего за месяц до ареста. О свадьбе знал только близкий круг. Но в день задержания бывшие юристы, оказавшиеся мошенницами, раздали прессе лживые интервью, придумав историю про "мужа-тирана".

На деле же Тимур стал главным спасителем Саши: пока она полтора года находилась под домашним арестом, он нанял адвокатов, взял на себя управление её проектами и бесконечно поддерживал.

"Представьте, что ваш партнёр не может выходить из дома, абсолютно несамостоятелен в быту в силу невозможности пользоваться интернетом и даже не может заказать себе еду. А Тимуру и представлять не надо… Он сделал для меня всё и даже больше", — призналась Митрошина.

Ранее Александра Митрошина вернулась в социальные сети после двух лет отсутствия и коротко написала: "Я вернулась".