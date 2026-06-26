Секретный свадебный совет за несколько лет до помолвки: кто надоумил Бенни Бланко жениться на Селене Гомес

Продюсер Бенни Бланко, который в сентябре 2025 года женился на певице Селене Гомес, в эпизоде своего подкаста "Friends Keep Secrets" раскрыл неожиданную деталь их романа.

Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес и Бенни Бланко

По его словам, идея создать семью с Гомес принадлежала его матери.

"В 2019 году я снимал клип с Селеной. Я встречался с другой девушкой. Моя мама была на съёмках клипа и просто сидела там и сказала: "Дорогой, тебе следует жениться на Селене". А я подумал: "Вау, она такая классная. Она действительно классная"", — признался Бланко.

Он добавил, что, хотя они с Гомес дружили, в то время они не были лучшими друзьями. Однако мать уже тогда была уверена в своём выборе и даже начала тайно готовиться к их свадьбе, хотя до предложения оставалось несколько лет.

Бланко рассказал, что всегда положительно отзывался о певице, даже когда встречался с другими девушками. Пара поженилась 27 сентября 2025 года в Санта-Барбаре, Калифорния.

Ранее Тейлор Свифт и Трэвис Келси ввели строгий запрет для гостей своей свадьбы: они попросили не приносить подарки на торжество, которое состоится 3 июля в Madison Square Garden.