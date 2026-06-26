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Как уходил Майкл Джексон? Восстановлена детальная хроника последних 24 часов жизни артиста

Шоу-бизнес

В ночь с 24 на 25 июня 2009 года мир потерял одного из величайших артистов в истории. В 17-ю годовщину смерти Майкла Джексона эксперты и биографы, опрошенные RadarOnline, восстановили хронологию его последнего дня — от утреннего пробуждения до фатального исхода в особняке в Холмби-Хиллз.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Rolston, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майкл Джексон

24 июня действительно ничего не предвещало беды. Все, кто видел Джексона в тот день, вспоминают, что он был бодр и в предвкушении шоу This Is It. Днём он пообедал с детьми — это стала последняя семейная трапеза Джексонов. Его повар Кай Чейз позже рассказывала, что Майкл выглядел энергичным и пребывал в приподнятом настроении.

"Майкл выглядел очень энергичным и пребывал в приподнятом настроении. Он попросил приготовить что-то лёгкое, перед едой помолился", — вспоминала Чейз.

Вечером Джексон отправился на последнюю репетицию, где дорабатывали визуальную часть шоу. В девять вечера он спел Billie Jean, Smooth Criminal и She's Out Of My Life. Финальной стала Earth Song, после которой он поблагодарил команду словами "Да благословит вас Бог". Репетиция закончилась около полуночи. Те, кто работал с ним, до сих пор вспоминают, что Майкл не подавал признаков усталости.

Дома его ждал личный врач Конрад Мюррей. Началась бессонная ночь: в 3 часа ночи Мюррей дал успокоительное, которое не сработало. В 5 утра Джексон всё ещё бодрствовал. Врач ввёл ещё одну дозу, но безрезультатно. В 10:30 Мюррей дал препарат, который поп-король называл "молоком" — и Джексон наконец уснул. Выйдя в туалет, Мюррей вернулся и обнаружил артиста без признаков жизни. Попытки реанимации не удались. В 14:45 Майкл Джексон был объявлен мёртвым.

Ранее певец Дима Билан поделился воспоминаниями о личной встрече с Джексоном. Артист рассказал, как исполнял свои песни на вечеринке их общего друга, принца Азима, когда Джексон подошёл к сцене, сел на колени и слушал его в нескольких метрах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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