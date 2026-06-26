Шутка, которая вышла из-под контроля: почему Рианну призывают разорвать отношения с отцом её детей

Рэпер A$AP Rocky, который состоит в отношениях с певицей Рианной и воспитывает троих детей, оказался в центре скандала после неоднозначного заявления на концерте в Финиксе в рамках тура Don't Be Dumb.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Рианна

Его слова вызвали резонанс в соцсетях: часть поклонников сочла высказывание крайне неуважительным по отношению к женщинам и к самой Рианне.

"Слава богу, вы не знали меня, когда я был холост", — обратился рэпер к женской части аудитории.

Впрочем, оскорбились не все — некоторые зрители встретили шутку одобрительными возгласами. Однако часть фанатов настаивает, что для отца троих детей и мужчины в серьёзных отношениях подобное высказывание неуместно.

Нашлись и те, кто призывал Рианну обратить внимание на поведение партнёра и немедленно с ним расстаться. Сама певица, судя по всему, не придаёт скандалу большого значения — на днях её заметили во время шопинга в Беверли-Хиллз, где она выглядела расслабленной.

Ранее певец NILETTO рассказал, что однажды переспал с замужней фанаткой, объяснив свой поступок тем, что "спасал" её парня.