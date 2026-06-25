На меня где залез, там и слез: методы Ксении Бородиной лишили дочерей привычки капризничать

Телеведущая Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", в Instagram*-аккаунте поделилась принципами воспитания двух дочерей — Маруси и Теоны.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

По её словам, она с детства приучала девочек к определённым правилам, особенно в общественных местах.

"У меня пунктик насчёт капризов детей — я этого на физическом уровне не выношу! <…> На меня где залез, там и слез! В общественных местах дети приучены вести себя прилично. Дома можно кричать, бегать — пожалуйста. Но в магазинах, самолётах и ресторанах — никакого ора и капризов! Я всегда всё это им объясняла и договаривалась", — рассказала звезда.

По её словам, она никогда не экономила на подарках, но девочки знают: "нет — значит нет". Маруся, по словам Бородиной, ездит на метро и не просит брендовых вещей, а Теоне нужна только косметика. Недавний день рождения старшей дочери отметили скромно — по её настоянию.

"Я уговаривала её отметить день рождения, но она сказала: "Нет". А я с подростком не спорю и не нарушаю границы", — добавила ведущая.

Ранее дочь певца Валерия Меладзе окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и стала дипломированным врачом.

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