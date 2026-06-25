Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахарный удар по сосудам: как избыток популярной жидкости увеличивает риск гипертонии
Секретный рецепт свежести: как за 20 минут приготовить идеальный обед для жаркого дня
Пропасть в ценах на дипломы: куда улетают миллионы семейного бюджета при выборе вуза
Картинка рассыпается на глазах: непроизвольное движение зрачков указывает на скрытую угрозу мозгу
Секретное оружие садовода: как сделать крыжовник здоровым и сладким без грамма химии
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Толпа в Риме замерла в изумлении: Том Холланд обратился к супруге по неизвестному ранее имени
Аномальная зона, которая поглощает звуки: тайна Сивцева Вражка в центре Москвы
Коктейль из бактерий в стакане: опасное соседство на участке лишило дачников чистой воды

На меня где залез, там и слез: методы Ксении Бородиной лишили дочерей привычки капризничать

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", в Instagram*-аккаунте поделилась принципами воспитания двух дочерей — Маруси и Теоны.

Ксения Бородина
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

По её словам, она с детства приучала девочек к определённым правилам, особенно в общественных местах.

"У меня пунктик насчёт капризов детей — я этого на физическом уровне не выношу! <…> На меня где залез, там и слез! В общественных местах дети приучены вести себя прилично. Дома можно кричать, бегать — пожалуйста. Но в магазинах, самолётах и ресторанах — никакого ора и капризов! Я всегда всё это им объясняла и договаривалась", — рассказала звезда.

По её словам, она никогда не экономила на подарках, но девочки знают: "нет — значит нет". Маруся, по словам Бородиной, ездит на метро и не просит брендовых вещей, а Теоне нужна только косметика. Недавний день рождения старшей дочери отметили скромно — по её настоянию.

"Я уговаривала её отметить день рождения, но она сказала: "Нет". А я с подростком не спорю и не нарушаю границы", — добавила ведущая.

Ранее дочь певца Валерия Меладзе окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и стала дипломированным врачом.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Военные новости
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Мир. Новости мира
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Море разделило их без единой волны: морские гиганты начали говорить на двух разных языках
Поездка к морю как отдельное приключение: почему отели Сочи отменяют штрафы за поздний заезд
Ремонт без грязных швов: как сделать ванную комнату за один день и сэкономить десятки тысяч рублей
Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Собаки и кошки в зоне риска: как распознать тепловой удар и остановить кровотечение до клиники
Свобода обернулась страшным чувством: переезд в США лишил экс-солистку группы "Демо" покоя
Кожа в зоне подмышек предательски обвисла: простое изменение положения тела повернет время вспять
Многомиллиардный дефицит Украины загнал Киев в финансовую петлю: запас прочности тает на глазах
В Госдуме выступили против новой поблажки школьникам: семейный отпуск грозит сломать учебную цепочку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.